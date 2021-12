Homem vai ao hospital com projétil de canhão no reto

-------- Continua depois da Publicidade--------

Aos médicos, ele disse que “escorregou” e caiu em cima do objeto.

Um fato inusitado ocorreu em um hospital na cidade de Gloucestershire, na Inglaterra, numa quarta-feira dia 1º de dezembro. Um homem deu entrada no Hospital Real com um projétil de canhão dentro do reto e precisou da ajuda do esquadrão antibombas para desarmá-lo.

De acordo com o jornal The Sun, o homem afirmou que o projétil foi parar no reto após um acidente. Ele contou que estava realizando uma limpeza quando colocou no chão o objeto que possui 17 cm de comprimento e 6 cm de largura. Em seguida, disse que escorregou e caiu em cima do projétil, que acabou entrando em seu ânus.

Após a entrada do homem no hospital, a equipe do Regimento de Descarte de Artilharia Explosiva foi ao local e registrou a ocorrência como “um paciente com munição no reto”.

Ainda segundo o veículo, especialistas afirmaram que o objeto é um projétil de 57 mm da Segunda Guerra Mundial, utilizado em canhões antitanques. Os profissionais de saúde decidiram chamar o esquadrão antibombas por acreditar que o projétil poderia explodir.

Um integrante do 11º Regimento de Descarte de Artilharia Explosiva afirmou que o projétil era um “pedaço de chumbo pontudo e grosso, projetado para atravessar um tanque”.