Homem ‘usa’ ouro como bateria de celular e é preso no Aeroporto de Confins

Uma grama de ouro vale cerca de R$ 330, o objeto que estava escondido tem valor aproximado de R$ 132 mil.

Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF) nesse domingo (19) após tentar embarcar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, com uma barra de ouro escondida no telefone celular. O objeto foi feito para caber no compartimento de bateria do aparelho.

Segundo a PF, o homem de 46 anos tentava embarcar no terminal da região metropolitana de Belo Horizonte com destino ao Pará. Ao passar pelo raio-x, os operadores identificaram densidade e peso acima do normal para um celular. 

Durante a abordagem, a PF apurou que, no interior do aparelho, estava escondida uma barra de cerca de 400 gramas de ouro, com características semelhantes às de uma bateria de telefone.

Atualmente, na cotação do mercado, uma grama de ouro vale cerca de R$ 330. A barra ocultada pelo homem, então, tinha valor aproximado de R$ 132 mil.

O homem prestou depoimento na sede da Polícia Federal em Belo Horizonte e poderá responder pelos crimes de usurpação de bens da União, cuja pena máxima pode chegar a cinco anos de detenção, e de lavagem de dinheiro, cuja pena máxima pode chegar a dez anos de reclusão.

Foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos.