Homem tenta pôr fogo na esposa e em criança de 2 anos e acaba morto pelo enteado

-------- Continua depois da Publicidade--------

O caso foi registrado na tarde de domingo (26), no Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis.

Homem foi morto após tentar colocar fogo na esposa e criança.

Sebastião Alexandre Neto, 36 anos, foi assassinado a golpes de faca pelo enteado na tarde de domingo (26), no Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis (396 km de Cuiabá).

O fato aconteceu depois de Sebastião tentar atear fogo na esposa, em uma criança de 2 anos e ferir o enteado com uma facada nas costas.

Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que após ser ferido, o homem fugiu de casa com medo de ser morto.

O jovem foi encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico e posteriormente liberado.

No momento em que equipes policiais realizavam rondas pela região, receberam um novo chamado via 190, mas desta vez, com informações de um assassinato.

Ao chegarem ao local já encontraram Sebastião sem vida.

Uma testemunha informou aos policiais que dois homens em um Fiat Uno vermelho pararam em frente à casa, sendo que um deles desceu do carro e partiu para cima de Sebastião com uma faca nas mãos e cometeu o crime.

Em seguida, o autor do crime e o comparsa fugiram.

A PM realizou busca para localizar os suspeitos, sendo que um deles era o enteado que havia sido esfaqueado horas antes.

Diante dos fatos, ele e outro acusado foram levados à Delegacia de Polícia Civil.