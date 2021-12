-------- Continua depois da Publicidade--------

O cliente afirmou que fazia um protesto e chegou a comparar sua ação à militância por direitos civis nos Estados Unidos que ocorreu no século passado.

Homem tenta entrar em voo com calcinha no rosto para ‘protestar’ contra máscaras.

Adam Janne, um habitante da Flórida, nos Estados Unidos, foi expulso de um voo da United Airlines nessa quarta-feira (16) após tentar embarcar com uma calcinha vermelha no rosto, usada como se fosse uma máscara para proteção contra Covid-19.

Em entrevista à “WBBH”, emissora afiliada à “NBC”, ele argumentou que ele já fez isso em “diversos voos” como forma de “protesto” negacionista.

“A melhor forma de ilustrar o absurdo é com o absurdo. Em todos os voos [nos quais usei a calcinha no rosto], defenderam de diferentes formas que minha postura estava errada”, alegou. Jenne chegou a comparar sua ação à militância por direitos civis nos Estados Unidos que ocorreu no século passado.

“O cliente, claramente, não estava em conformidade com o mandato federal de máscaras e agradecemos que nossa equipe abordou o problema em terra, antes da decolagem, evitando eventuais interrupções no ar”, informou a empresa em nota à rede de televisão estadunidense.