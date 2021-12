Homem tenta abusar das próprias filhas de 10, 12 e 13 anos de idade e acabou morto em Manaus!

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite deste sábado (18), um homem identificado como Noel Machado Rodrigues foi morto com tiros na cabeça em frente a uma lanchonete, na rua Santa Luzia, bairro Compensa 2, na zona Oeste.

De acordo com as informações repassadas, Noel havia tentado abusar das três filhas dele, uma de 10, outra de 12 e a outra de 13 anos de idade no início do mês passado e fugiu da região. Ao reaparecer no bairro, ele foi visto por desafetos que passaram a persegui-lo até chegar o local que ele foi assassinado a tiros.

A ex-mulher e mãe das meninas, teria aberto um boletim de ocorrência contra ele no dia 10 de novembro, e desde então Noel estava desaparecido, após fugir do lar por conta de ameaças.

Não foram repassadas informações de quem seria a autoria do crime. Após os procedimentos cabíveis da perícia no local, o corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Homicídios deve investigar o caso.