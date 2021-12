Homem sai carregado pelo segurança durante confusão no Manauara Shopping; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus – Na noite deste domingo (19), uma confusão tomou conta da praça de alimentação do Manauara Shopping, localizado no bairro Adrianópolis, na zona Centro-Sul de Manaus. As imagens do ocorrido viralizaram nas redes sociais.

De acordo com informações de internautas, supostamente o homem que aparece no vídeo teria assediado a moça que é muda, e seu irmão foi tomar as dores.

Durante a discussão calorosa em libras, a moça acaba empurrando a acompanhante do homem e ele no mesmo momento dá um tapa na cara dela.

O homem foi retirado do shopping e o caso anda gerando revolta nas redes sociais.

Veja vídeo: