Homem que matou filho de cinco anos no AC é considerado incapaz de responder por ato e absolvido

A 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco considerou que o servente de pedreiro Cristiano Lima Arsênio, acusado de matar o filho de 5 anos com um corte no pescoço, em agosto de 2020, é incapaz de responder por seus atos e o absolveu do crime. A Justiça determinou que Arsênio cumpra uma medida de segurança na ala médica da Unidade de Recuperação Social do Complexo Prisional de Rio Branco.