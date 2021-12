Homem que matou cachorro da PM é preso dentro de ônibus em Sarzedo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem de 22 anos, suspeito de ter sequestrado a ex-companheira dele e ter matado um cachorro da Polícia Militar durante a fuga, foi preso por policiais militares na manhã desta terça-feira (21). Ele foi localizado dentro de um ônibus em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. O cão Yno chegou a ser socorrido, mas morreu na noite da última sexta-feira (17).

De acordo o sargento Wanderson, um dos responsáveis pela ocorrência, a corporação recebeu informações de que o suspeito estaria na avenida Zumbi dos Palmares, no bairro Liberdade 1. “Nós recebemos uma ligação anônima falando que ele estaria em um ponto de ônibus. Quando a guarnição chegou ao local, outro indivíduo acenou pra gente falando que ele já tinha embarcado. Nós, então, interceptamos o coletivo, ainda próximo ao local, e conseguimos efetuar a prisão dele dentro do ônibus”, conta Wanderson.

Aos militares, o homem disse que estava planejando ir embora para casa. Ele também confessou o crime e disse que enfiou um galho na boca do animal.

Após ser detido, o suspeito foi levado à Delegacia de Plantão de Betim. Em entrevista, o advogado Rafael Emilson, disse que a prisão preventiva do cliente foi dada nesta tarde: “Hoje, quando o Fabrício foi capturado pela polícia, ainda não tinha mandado de prisão contra ele. Após a condução dele para a delegacia, foi decretada a prisão preventiva dele pela juíza da 2ª Vara Criminal de Ibirité”.

Ainda muito abalada, a vítima, a estudante Júlia Ramos, de 18 anos, estava junto com a mãe na porta da delegacia: “Espero que a justiça seja feita e que ele pague pelo que fez. Que tudo possa se resolver da melhor forma”.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem “foi ouvido e encaminhado ao sistema prisional, após os trabalhos de polícia judiciária. A PCMG instaurou procedimento investigativo para apurar os fatos ocorridos entre os dias 15 e 17 de dezembro, na cidade de Sarzedo. A investigação segue em andamento e outras informações serão prestadas em momento oportuno”.

O caso

O homem estava foragido após ter sequestrado a ex-namorada dele no bairro Jardim Planalto, em Sarzedo, na noite da última quarta-feira (15). A vítima foi resgatada em Igarapé e diz ter sido ameaçada de morte e sofrido socos.

De acordo com informações repassadas pela mãe da jovem, ela, a filha e o ex-namorado andavam pela rua Rio Negro, a caminho do trabalho, quando ele perguntou: “Você não vai voltar para mim mesmo?”. Ela respondeu que não reataria o relacionamento.

Nesse momento, surgiu na rua um automóvel com dois homens. Uma das pessoas da dupla mostrou uma arma para os três e obrigou a jovem a entrar no carro. A mãe dela tentou puxá-la de volta, mas o homem respondeu que, caso não a deixasse, ele a mataria. O ex-companheiro da jovem também entrou no carro.

Sequestro e perseguição

Depois de ser obrigada a entrar no veículo, a adolescente sofreu ameaças de morte e agressões do antigo companheiro. O condutor só parou quando bateu em uma árvore. Ele fugiu em seguida e foi perseguido por cães da PM.

Na fuga, ele feriu o cachorro Yno com uma estaca. No Instagram, a PM fez uma homenagem ao cachorro. “Hoje, um anjo de quatro patas que esteve entre nós voltou para seu lugar. Nosso fiel amigo Yno, cão de captura, não resistiu aos ferimentos ocasionados por um infrator. Obrigado por todos os serviços prestados à sociedade mineira Yno!”, publicou a corporação.