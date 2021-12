Homem que havia sobrevivido a atropelamento e 9 facadas é atacado por mulher que tenta matá-lo usando caco de vidro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ataque aconteceu em local conhecido como “Cracolândia de Vilhena”.

Um imóvel abandonado no bairro Cristo Rei, em Vilhena, tem sido utilizado diariamente por dependentes químicos e frequentemente é palco de brigas entre usuários de drogas. O local é conhecido como “Cracolândia de Vilhena”.

Hoje à tarde, após se desentender com um homem no local, uma mulher identificada apenas como “Loirinha”, tentou matá-lo com um caco de vidro. A acusada desferiu um golpe contra a vítima, abrindo um profundo golpe em seu braço.

O homem ferido, que tem 34 anos, começou a correr, enquanto sangrava intensamente. Na altura da avenida Paraíba, um morador viu a cena e ofereceu abrigo à vítima, acionando os Bombeiros, que a levaram para receber atendimento médico na UPA.

O rapaz atingido é o mesmo que, no início deste ano, sobreviveu após levar 9 facadas. Ele também escapou da morte ao ser atropelado quando tentava atravessar bêbado uma rua.