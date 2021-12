-------- Continua depois da Publicidade--------

Homem que fez apologia ao crime em enterro de comparsa tenta suicídio em delegacia

Garbe Souza Barroso, de 30 anos, que foi preso no final da manhã dessa segunda-feira, 13, após fazer apologia ao crime durante um enterro, tentou suicídio dentro de uma cela na Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. O detento foi atendido no Pronto-Socorro da cidade nesta terça-feira, 14, medicado com calmantes e levado de volta para a delegacia por policiais.

O preso já usava tornozeleira eletrônica e foi pego novamente por apologia ao crime, tráfico de drogas e por integrar organização criminosa. A polícia o procurou após Garbe ir ao enterro do primo, D. P. S, de 17 anos, morto por um policial durante o assalto que praticava. Durante o enterro, Garbe o chamou de herói e exemplo e ainda anunciou: “nossos corre [sic] não vão parar não, enquanto nós vê [sic] dificuldades”, disse o primo do rapaz em despedida no cemitério.

No momento da prisão, a Polícia Civil encontrou trouxinhas de cocaína que Garbe estava vendendo. A polícia não se pronunciou sobre o fato ocorrido dentro da Delegacia. Até às 10 horas da manhã desta terça, Garbe ainda não havia sido levado para o Complexo Penitenciário Manoel Neri em Cruzeiro do Sul.