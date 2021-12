Homem oferecia presentes e lanches para abusar de crianças em Brazlândia

-------- Continua depois da Publicidade--------

De acordo com a Polícia Civil do DF, o criminoso prometia entregar dinheiro às crianças para conseguir o que queria. Na residência do homem foram encontrados 60 mil arquivos de pornografia infantil

Um homem suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes foi preso na região de Brazlândia, no Distrito Federal, na quinta-feira (23/12). Segundo a Polícia Civil (PCDF), o suspeito atraía as vítimas prometendo dinheiro, presentes como chuteiras e camisas de time de futebol, e até lanches para conseguir abusar dos menores.

De acordo com a corporação, os pais dos menores procuraram a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) para denunciar o suposto crime, pois o homem só andava com crianças e possuía um comportamento estranho.

“Ele fazia amizade, oferecia presentes e lanches para ter amizade com as crianças. Após desenvolver esse laço, ele dava dinheiro para encostar nas genitálias dos menores e eles pegarem nas genitálias dele”, contou o delegado Marcelo Alves, responsável pelo caso.

Após o avanço das investigações, a PCDF apreendeu o celular e o computador do criminoso em sua residência. Nos equipamentos, os policiais encontraram quase 60 mil arquivos, entre vídeos e fotos, de pornografia infantil.

O autor está preso e foi recolhido ao Centro de Detenção Provisória II (CDP II), por cometer o crime de estupro de vulnerável. Se condenado, o homem pode pegar de 6 a 8 anos de reclusão.