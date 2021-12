Homem morre ‘entalado’ ao tentar furtar comércio em Manaus; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem morreu ‘entalado’ após invadir e tentar furtar o depósito de um estabelecimento de frios, na Rua Manicoré, bairro Cachoeirinha, zona centro-sul de Manaus.

Segundo informações de um funcionário do estabelecimento, o homem invadiu o local retirando parte do telhado. Ele ainda conseguiu jogar alguns materiais para fora e quebrou um buraco na parede, do tamanho da cabeça, para tentar fugir.

Quando tentou sair, ele acabou encostando em um fio elétrico, recebeu choque e morreu ‘entalado’ na parede. O corpo foi encontrado quando os funcionários abriram o estabelecimento, por volta de 8h. A polícia foi acionada logo em seguida.

A ocorrência também contou com peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), que confirmaram a causa da morte por choque elétrico.

Para invadir o local, o homem utilizou uma caixa de ferramentas contendo chave de fenda, talhadeira e marreta. Tudo indica que ele morreu no início da noite, pois o corpo já apresentava mau cheiro.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede do órgão para os devidos procedimentos.