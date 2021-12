Homem morre eletrocutado ao tentar furtar fios de transformador em Manaus

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na tarde desta terça-feira (21), um homem até o momento não identificado morreu após ser eletrocutado dentro de um depósito de transformador, localizado na zona sul da cidade de Manaus.

Informações preliminares dão conta de que o suspeito teria mexido na caixa de energia elétrica sem os equipamentos adequados.

Testemunhas relataram ainda, que o homem teria morrido possivelmente, por tentar furtar fios elétricos no local.

É o segundo suspeito nesta semana que morre vítima de choque elétrico em Manaus. No último sábado um rapaz que também não teve a identidade revelada morreu eletrocutado após tentar furtar fios de uma casa de frios no bairro Cachoeirinha, zona sul da cidade. Na tentativa de fugir do estabelecimento ele acabou ficando grudado em uma pequena abertura na parede onde passavam os fios de alta tensão.