Homem morre após ter motocicleta esmagada por carreta em Rondônia

Um motociclista identificado somente como Sidnei, morreu na tarde desta terça-feira (07/12), após ter a motocicleta esmagada por uma carreta na Avenida 1705, bairro Primavera, em Vilhena, 706 km de Porto Velho.

O Jornal Eletrônico Portal de Rondônia apurou, que a vítima seguia em uma motocicleta Honda Bros sentido BR-364, quando foi surpreendido por um caminhão no cruzamento das avenidas.



Foto: Extra de Rondônia

Com a força do impacto, a motocicleta parou em baixo do caminhão. Uma das rodas do veículo acabou esmagando a motocicleta e passando por cima do corpo da vítima.

Sidnei chegou a ser socorrido com vida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (Upa).



Foto: Extra de Rondônia

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTRAN), esteve no local realizando o registro da ocorrência.