Homem mata esposa e sogra após mantê-las reféns por 3 horas

A jovem e Isabela Rosa Renovato, de 23 anos, e a mãe dela, Daniela Rosa, 43, foram mortas a facadas na quarta-feira (1º), em Sorocaba, no interior de São Paulo. De acordo com vizinhos, o suspeito de cometer o crime é o marido de Isabela, Filipe Renovato, 28, que também manteve as vítimas reféns por três horas. As informações são do Uol.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados por vizinhos. Quando chegaram ao local, Daniela já estava sem vida. Após três horas de negociação com a polícia, Filipe liberou a esposa. Ela foi socorrida em estado gravíssimo no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), mas não resistiu aos ferimentos.

Além das duas mulheres, também estavam na casa o filho do casal, de 4 anos, e o irmão de Isabela, de 15. Eles conseguiram sair do imóvel antes da chegada da PM. Ainda conforme testemunhas, Filipe e a esposa teriam discutido após o rapaz ter uma crise de ciúmes.

A mulher ligou para a mãe, que chegou na residência portando uma faca. Filipe teria se descontrolado ao ver o objeto e tirou a arma da sogra, esfaqueando-a na sequência. Isabela teria tentado defender a mãe e também acabou ferida.

Segundo a polícia, o homem foi preso e levado para a delegacia da cidade. Ele não tem passagens anteriores pela polícia. Fonte: Isto É