Homem flagra traição da esposa e ainda apanha de vassoura

Ele teria chegado em casa mais cedo e pego, novamente, a mulher de conversando com outros homens no celular.

Campo Grande (MS) – Nem todo mundo que descobre uma traição reage com violência, assim como nem todo traidor admite o que faz quando é pego no flagra. Existem aqueles que, além de trair, ainda agem com violência ou a famosa vitimização.

Este foi o caso de um rapaz de 22 anos que, recentemente, tomou uma surra de vassoura da esposa, após flagrar as várias conversas de sua “digníssima” no celular com outros homens. O caso aconteceu no bairro Popular, em Campo Grande (MS).

Ele buscou uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência, relatando que havia chegado cedo em casa, pouco depois das 17 horas e pego sua “senhora”, mais uma vez, com as conversas no celular.

Foi então que uma calorosa discussão teve início e ela começou a agredir o marido com socos, tapas e “quebrado” uma vassoura nele, quando o rapaz pediu que ela deixasse a residência.

De acordo com o traído, esta não era a primeira vez que flagra a esposa de 19 anos em conversas com outros homens no celular.