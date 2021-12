Homem executado enquanto esperava rota tinha passagem por roubo e usava “wi-fi” na perna; imagens fortes

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta terça-feira (7), um homem identificado como Frank Alves, de 25 anos, foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte), enquanto esperava sua rota para poder trabalhar. O crime ocorreu nas proximidades da rua 50, bairro Mutirão, Zona Norte da capital.

De acordo com informações, a Frank Alves estava em uma parada de ônibus esperando sua rota quando foi abordado por dois motoqueiros até o momento não identificados, assaltado e em seguida assassinado com pelo menos oito tiros ao redor do corpo. A vítima tentou correr, mas acabou não resistindo.

Frank possui passagem pelo crime de roubo e usava tornozeleira eletrônica. Familiares informaram que ele não estava mais no mundo do crime e que era um jovem tranquilo e trabalhava no Distrito. Frank deixa uma companheira grávida de 5 meses.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para realizar a remoção do corpo do local.