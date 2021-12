Homem estupra a filha deficiente com as mãos dentro da fralda dela

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Militar prendeu na quarta-feira (8) um homem, de 54 anos, em Rio Doce (MG), acusado de estuprar a filha, de 27 anos, que é uma pessoa com deficiência. De acordo com a PM, a irmã da vítima flagrou o pai sentado na sala com as mãos na genitália da jovem, por dentro das fraldas. As informações são do jornal O Tempo.

Ainda segundo a irmã da vítima, o homem também estava tocando o próprio órgão genital com a outra mão. O suspeito não sabia que a outra filha estava em casa e tinha trancado a porta com uma barra de ferro, o que não é comum.

Após ser surpreendido, ele ligou para uma pessoa tentando fugir do local. A Polícia Militar foi acionada e abordou o suspeito, que alegou que estava apenas arrumando as fraldas da filha. Ele foi preso em flagrante.

Segundo o jornal O Tempo, a vítima foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora das Dores e o homem foi levado a à Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Isto É