Homem escuta “vozes do além” e sai de imóvel antes de desabamento

Uma casa de três pavimentos desabou na noite de sexta-feira (10/12), no Bairro Jardim São Paulo, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Não houve vítimas, e o dono do imóvel, única pessoa que estava na casa no momento em que tudo começou a cair, conseguiu escapar ileso.

A casa já estava condenada e com grandes rachaduras. Dias atrás, os vizinhos se mostraram preocupados com os sinais que indicavam o risco de desabamento.

Segundo o tenente Alonso, do Corpo de Bombeiros, esses vizinhos disseram, na noite de ontem, durante o trabalho dos militares, que haviam contratado um engenheiro civil para avaliar a casa e os riscos que a construção oferecia às demais casas ao lado.

Durante os trabalhos em meio aos escombros, os bombeiros desligaram a energia elétrica e retiraram um botijão de gás. O dono do imóvel contou aos Bombeiros, que saiu da casa minutos antes da queda. “Ele nos disse que ouviu vozes alertando que saiu da casa minutos antes da queda.

“Ele nos disse que ouviu vozes alertando que a casa iria cair. Ele estava bem, apenas um pouco assustado”, disse o tenente Alonso.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o proprietário do imóvel, identificado apenas como Vilmar, explicou que as vozes que pediram pra ele sair da casa, eram vozes do além, e que havia recebido um livramento dos céus.

Depois de isolar o local do desabamento, os militares do Corpo de Bombeiros percorreram as casas ao lado para ver se havia algum dano. Uma avaliação minuciosa será feita pela Defesa Civil municipal nos próximos dias.

Fonte: Correio Braziliense