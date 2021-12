Homem é preso por estuprar sobrinhos de 6 e 14 anos após denúncia dos pais

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem de 34 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável de seus sobrinhos, de 6 e 14 anos, em Cristais, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. A prisão temporária do suspeito foi feita nessa terça-feira (21/12), segundo a Polícia Civil do estado.

As investigações do caso tiveram início após denúncia dos pais das vítimas, que, conforme relatos, perceberam um comportamento diferente por parte do menino mais novo, de 6. Com a instauração do inquérito, as vítimas foram encaminhadas para exames médicos. Porém, mesmo sem a constatação de lesões, os relatos das vítimas dão conta dos abusos.

“Mesmo não constatando lesões, as vítimas relataram ao médico-legista os abusos. Os estupros teriam sido cometidos na casa dos avós maternos das vítimas, bem como na própria residência do investigado”, diz nota da Polícia Civil.

As investigações, coordenadas pela Delegacia Regional de Polícia Civil em Campo Belo, prosseguem. O objetivo, ainda segundo nota da Polícia Civil do estado, é de que o investigado responda criminalmente pelos atos de estupro em apuração.

Fonte: Correio Braziliense