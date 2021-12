Homem é preso pela PM com revólver na Trasacreana

-------- Continua depois da Publicidade--------

Policias do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam na manhã desta sexta-feira, 24, um homem de 35 anos, pelos crime de porte ilegal de arma de fogo e crime contra a fauna. A ação ocorreu durante una abordagem preventiva na rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana.

Os militares abordaram um veículo Fiat Touro, com dois homens. Na revista, nada de ilícito foi encontrado com o motorista do carro que é morafor da regiâo e informou aos policiais que havia dado carona ao outro homem.

O outro cidadão estava com uma mochila, onde a guarnição apreendeu um revólver calibre .38 com oito munições e dois tabletes de maconha. O homem assumiu ser o proprietário do armamento e também teria um animal silvestre (Jabuti) em um saco de fibra na carroceria do automóvel.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.