Homem é preso em Cerejeiras após furtar ônibus coletivo em Vilhena

Um ônibus que havia sido furtado em Vilhena foi interceptado pela Polícia Militar de Cerejeiras na noite de ontem, após passar pela cidade. Houve perseguição e os militares precisaram atirar nos pneus do veículo para fazer o motorista obedecer as ordens de parada. O coletivo de passageiros, ano 2007, foi retirado da área externa da garagem da Bueno Tur, que atua no transporte escolar e cujo pátio fica no bairro Parque Industrial São Paulo, em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado em Cerejeiras, por volta das 23:30h de ontem, os policiais daquela cidade tomaram conhecimento, num grupo que reúne militares do 3º Batalhão, de que o veículo furtado iria passar por aquela cidade, sendo levado para Corumbiara.

Na entrada da cidade, uma equipe percebeu a chegada do ônibus e, com sirene e sinais luminosos da viatura ligados, deu ordem para que o motorista fosse para o acostamento. O condutor, no entanto, não obedeceu, e seguiu em alta velocidade pela Avenida das Nações, que na verdade é o trecho urbano da BR 435.

Durante a perseguição, o motorista tentava jogar o ônibus sobre a viatura. Os policiais tiveram o cuidado de não tentar ultrapassar o coletivo, devido ao risco de atropelamento, já que a via pública é bastante movimentada nos finais de semana, com carros e pedestres circulando.

A perseguição ao ônibus prosseguiu por mais de 20 km e uma equipe da PM de Corumbiara, ao ser acionada, montou uma barreira na RO 370, mas o motorista em fuga conseguiu furar o bloqueio.

Vendo o suspeito mexer no painel, e sem saber se ele estava com uma arma a bordo, os policiais de Cerejeiras atiraram nos pneus do ônibus e acertaram dois deles.

Mesmo sem poder mais prosseguir, o motorista de 27 anos se negou a acatar a determinação dos policiais para sair do veículo com as mãos para cima. Na Linha 01, 3ª Eixo, onde foi abordado, o suspeito tentou pegar uma mala de viagem, mas foi dominado pelos PMs que haviam cercado o ônibus.

Dizendo coisas sem sentido, o motorista disse que o ônibus era de desmanche e que o levaria para a Secretaria de Obras de Corumbiara, de onde voltaria com um micro-ônibus. O rapaz também confessou que havia consumido drogas antes de sair de Vilhena dirigindo o veículo furtado.

Após ser preso, o suspeito foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Cerejeiras. Fonte: Folha do Sul Online. Imagem ilustrativa.