Homem é preso com 156 kg de cocaína em carro oficial usado para levar pacientes do interior a Rio Branco

Suspeito carregava droga em cinco bolsas dentro do veículo usado pela Saúde de Brasileia para transporte de pacientes que fazem hemodiálise em Rio Branco. Prefeitura de Brasileia informou que ele estava com consulta marcada na capital.



Homem é preso com 156 quilos de cocaína dentro de carro oficial usado para levar pacientes do interior a Rio Branco — Foto: Arquivo/Gefron

Um homem foi preso em flagrante com cerca de 156 quilos de cocaína nesta quinta-feira (2), em Rio Branco. O flagrante ocorreu quando ele era levado pelo carro oficial da Secretaria de Saúde de Brasileia para uma consulta médica na capital acreana.

A prisão foi feita em uma ação integrada da delegacia de Polícia Civil de Brasileia, Polícia Federal de Epitaciolândia e Grupo Especial de Fronteira do Acre (Gefron). Os policiais fizeram uma abordagem ao veículo e encontraram a droga escondida em cinco bolsas que o homem levava.

Conforme a prefeitura de Brasileia, o veículo é usado para o transporte de pacientes que fazem hemodiálise em Rio Branco e esse homem estava com uma consulta marcada. Após a apreensão, o carro foi liberado e não prejudicou o deslocamento dos demais pacientes.

Em nota, a prefeitura do interior do Acre se colocou à disposição da polícia para o repasse de informações e afirmou que vai abrir, de imediato, um processo administrativo para apurar em que condições ocorreu o transporte do suspeito.

O homem e o entorpecente apreendido foram levados à Polícia Federal para os devidos procedimentos. Segundo a polícia, o suspeito já tem passagem por receptação e deve responder agora por tráfico de drogas internacional, uma vez que o entorpecente é de origem da Bolívia, país vizinho.