Homem é preso após ser flagrado transportando 2 toneladas de explosivos na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Itapuã do Oeste/RO, na manhã de quinta-feira (16), realizando atividades de fiscalização de trânsito na BR 364, frente a sua Unidade Operacional na cidade, identificou um caminhão do tipo Baú transportando 2 (duas) toneladas de artefatos explosivos (produtos perigosos classificado pela ONU sob o número 02410), SEM a assinatura do transportador bem como de seu destinatário.

Além dessas irregularidades, o material era transportado sem a presença de alguns equipamentos específicos de segurança para o transporte, como, por exemplo, extintores de incêndio dentro da validade, cones que atendessem às especificações, calço para segurança, falta de Equipamentos de Proteção Individual, dentre outros.

Toda a apreensão encontrou respaldo legal nas Resoluções da ANTT 5232/16, 5848/19, Legislações Complementares (com destaque à Portaria 147/2019, do Exército Brasileiro), e também o Manual de Fiscalização M005 da própria PRF.

O material apreendido foi encaminhado ao Esquadrão Antibomba do Batalhão de Operações da Polícia Militar BOPE/PMRO, após comunicação à Polícia Civil (PC-RO) e ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 17ª Brigada de Infantaria de Selva. O condutor do veículo foi preso em flagrante pelo crime do art. 56 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), e encaminhado à PC-RO.



Foto: Divulgação



Fonte: Assessoria da Polícia Rodoviária Federal