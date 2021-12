Homem é preso após ser flagrado tentando atravessar para Bolívia caminhonete roubada de prefeito

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante Operação Horus, a Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do BPFRON e com auxílio das forças de Segurança da Fronteira, do composta pelo Núcleo de Inteligência se Fronteira e 6°BPM, recuperaram na cidade de Guajara-Mirim, uma caminhonete modelo Hilux, pertencente ao prefeito de Candeias do Jamari, Valteir Queiroz.

O roubo aconteceu na sexta-feira, dia 03 dezembro, quando a vítima chegava em sua residência e foi rendido por dois elementos portando armas de fogo, os quais tinham apoio de um terceiro, que estava em um veículo Crossfox, onde sob grave ameaça, subtraíram o veículo e tomaram rumo ignorado.

A recuperação do automóvel aconteceu na noite desta quinta-feira (09), em uma estrada conhecida como ” Matadouro”, na cidade de Guajara-Mirim, momento em que os criminosos já se preparavam para atravessar o veículo para o lado boliviano, o qual já estava adulterado com a placa de um outro veículo, semelhante ao que foi localizado.

Na ação, foi preso um elemento, morador de Guajara-Mirim, que no momento da prisão, confessou aos policiais que o veículo seria produto de estelionato, porém, ao realizar a pesquisa detalhada, os militares confirmaram que na verdade, o automóvel seria produto de roubo.

O Homem foi preso e encaminhado para a Primeira Delegacia Regional de Guajara-Mirim, os quais ficaram a disposição da polícia judiciária.

Fonte: Assessoria da Polícia Militar