Homem é preso após atear fogo à casa da ex-mulher

Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (20), após atear fogo à casa da ex-companheira, em Brazlândia, no Distrito Federal. O imóvel ficou com a sala e o quarto destruídos. A mulher não se feriu.

O caso foi registrado na 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) como violência doméstica e dano ao patrimônio (veja mais abaixo como denunciar).

A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência por volta das 4h, na quadra 46. Ao chegar no local, os policiais já encontraram o Corpo de Bombeiros, que tentava conter as chamas.

A dona do imóvel, que também não teve a identidade informada, disse que o ex-companheiro incendiou o imóvel e fugiu. Os policiais começaram as buscas e encontraram o suspeito na quadra 01, próximo ao local do crime. Ele tentou correr, mas foi detido.

Apenas após a vigência da lei, o Estado passou a criar canais de denúncia para a população feminina. O DF tem uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), na Asa Sul, mas os casos podem ser denunciados em qualquer unidade.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), também recebe denúncias e acompanha os inquéritos policiais, auxiliando no pedido de medida protetiva na Justiça.

Em casos de flagrante, qualquer pessoa pode pedir o socorro da polícia, seja testemunha ou vítima. Veja telefones abaixo:

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM)

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul, Brasília-DF

Telefones: 3207-6195 / 3207-6212

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sala 144, Sede do MPDFT

Telefones: 3343-6086 e 3343-9625. Fax: 3343-9948

Prevenção Orientada à Violência Doméstica (Provid) da Polícia Militar

Contato: 3190-5291

Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal

Contato: 180

Fonte: G1