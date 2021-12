Homem é preso ao colocar fogo no próprio apartamento

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem de 38 anos foi preso ao colocar fogo no próprio apartamento em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, na noite de terça-feira (7). As informações são do jornal O Tempo.

Segundo os Bombeiros, ele teve um surto psicótico e incendiou sua residência. Não houve feridos. O suspeito mora sozinho.

Ainda de acordo com o jornal, vizinhos ajudaram a controlar o fogo com extintores de incêndio e mangueiras.

O suspeito estava desorientado e confuso, mas acabou sendo socorrido ao Hospital Regional e acabou preso na sequência.

Fonte: Isto É