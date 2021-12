Homem é morto a tiros e criminosos picham muro com sigla de facção no Lírio do Vale

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na tarde deste domingo (26) um homem ainda não identificado foi morto a tiros, na rua 13, do bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da polícia, a vítima foi abordada por dois criminosos quando caminhava pelas ruas do seu bairro. Ao perceber que a dupla agiria contra ele, o homem ainda tentou fugir, mas acabou sendo alcançado e morto com pelo menos quatro tiros.

Segundo a polícia militar, o crime pode ter sido motivado por envolvimento com o tráfico de drogas, já que no local do crime, o muro teria sido pichado momentos após a execução com as siglas de uma facção criminosa de Manaus.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.