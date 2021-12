Homem é morto a tiros após discussão na zona leste de Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem de 39 anos, identificado como Juniomar Quirino Bezerra, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (29/12). O crime aconteceu na Avenida Alexandre Guimarães com rua Aripuanã, bairro Socialista, zona leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, a vítima estava conversando com um motociclista, quando os dois acabaram discutindo e o suspeito sacou uma arma e disparou contra o homem.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada, mas ao chegarem no local, o homem já estava sem vida.

O corpo foi removido pelo rabecão para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida irá investigar o caso. O homem já tinha passagem pelo sistema prisional.