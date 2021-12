Homem é morto a tiros após ataque armado em bar na Lapinha

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem identificado como ‘Coi’ foi morto a tiros na noite de domingo (12), no largo da Lapinha, região da Liberdade, em Salvador. Era por volta das 22h30 quando um grupo armado chegou ao local e disparou várias vezes contra pessoas que estavam em um bar.

Muitos tiros foram disparados e houve correria na praça que, nos fins de semana, costuma ser bastante movimentada. Não há informações de outras pessoas feridas. Segundo a Polícia Militar, foi aplicada “um protocolo preventivo na região”.

Sem se identificar, uma testemunha contou ao Metro1 que um dos atiradores estava armado com uma metralhadora e se aproximou de Coi, já caído. “Eles descarregaram nele. Foi muito, muito tiro. Ninguém esperava, porque a Lapinha é sempre muito tranquila e frequentada por gente conhecida”.

De acordo com a mulher, que é moradora da região, a vítima era conhecido e morava da localidade do Queimadinho, uma rua próxima. “Eu não sei até que ponto ele se envolvia, mas o que a gente sabe é que depois que o CV [Comando Vermelho, facção do Rio de Janeiro] começou a tentar tomar a área, o clima é tenso”.

A Polícia Militar esteve no local, mas o homem já estava morto. O corpo da vítima foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) até o Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues, onde aguarda a liberação de familiares.

A 3ª Delegacia de Homicídios investiga a autoria e motivação do crime.