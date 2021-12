Homem e filho de cinco anos morrem após carro bater de frente com carreta na BR-364

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Rodoviária Federal registrou na manhã desta sexta-feira (10/12), um grave acidente de trânsito ocorrido na BR-364, entre as cidades de Ji-paraná e Presidente Médici. A fatalidade acabou ceifando a vida de um homem, 34, e o filho de apenas 05 anos.

O Jornal Eletrônico Portal de Rondônia apurou, as vítimas transitavam em uma veículo modelo Ford Focus de cor cinza, quando em um treco da rodovia acabou batendo de frente com uma carreta carregada de grãos.

Com a força do impacto, o carro ficou totalmente destruído e as vítimas presa entre as ferragens.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, e retirou os corpos das vítimas entre as ferragens.

O condutor da carreta saiu ileso, e realizou o teste do bafômetro, que resultou negativo para consumo de bebidas alcoólicas.

A rodovia ficou parcialmente interditada, sendo liberada algumas horas depois pela PRF. Após os trabalhos de praxe, os corpos foram liberados para uma funerária de plantão.