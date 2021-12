Homem é encontrado morto em apartamento após mau cheiro incomodar vizinhos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta segunda-feira (27/12), após um forte odor chamar a atenção de moradores do Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, um homem de 65 anos foi encontrado morto em seu apartamento na capital. O corpo foi encontrado pela Polícia Militar, que esteve no local após ser acionada pela vizinhança.

Ao chegar no apartamento do homem, localizado na Rua Entre Rios, segundo informações da Polícia Militar, foi preciso contar com ajuda profissional para abrir a porta, que estava trancada.

Ainda, de acordo com a PM, o corpo do homem foi encontrado já em estado de putrefação – ou seja, em processo de decomposição –, e não tinha marcas de mutilação ou agressões. A causa da morte é desconhecida. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: Correio Braziliense