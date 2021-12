Homem é detido pela PRF por porte ilegal de arma de fogo em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre fez a apreensão de arma de fogo e deteve uma pessoa por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante em Rio Branco/AC, na noite de ontem, quinta-feira (23).

A abordagem ao veículo, uma Toyota Hilux, ocorreu no km 127 da BR-364, trecho conhecido como Via Verde, no início da noite. Por demonstrar sinais visíveis de embriaguez, foi solicitado ao condutor que desembarcasse do veículo para as verificações de rotina. Durante os procedimentos de revista pessoal, foi perguntado ao abordado se havia alguma arma de fogo no veículo e este respondeu positivamente e que a mesma estaria no console da caminhonete. A arma (Taurus 938, cal. 380) foi localizada pelos policiais com 9 munições intactas. Nenhum documento de autorização de porte de arma de fogo foi apresentado aos policiais.

Além de ser detido pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, artigo 14 da lei 10.826/03, lei de armas, o motorista foi enquadrado pelo crime de embriaguez ao volante, artigo 306 da lei 9.507/97, Código de Trânsito Brasileiro, por apresentar sinais evidentes de embriaguez, o que já havia motivado a abordagem.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco para os procedimentos cabíveis.

Fonte: PRF