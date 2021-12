Homem é brutalmente executado com 43 tiros, após sair de show do Gusttavo Lima, em Manaus

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus – AM | Na manhã deste domingo (05), um homem identificado como Gênesis Nascimento da Costa, de 40 anos, foi brutalmente assassinado com pelo menos 43 disparos de arma de fogo, em um posto de gasolina, localizado na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus. Segundo informações, Gênesis teria entrado em uma briga dentro do evento BOTECO DO GUSTTAVO LIMA, na Arena da Amazônia, e após sair do evento, foi perseguido e executado. Gênesis teve seu veículo, modelo EcoSport, interceptado e metralhado. A vítima morada em um condomínio nas proximidades de onde foi atacada.



Não se tem informações sobre os suspeitos e o caso seguirá em investigação por conta da Polícia Civil e o corpo da vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML).