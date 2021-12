Homem é baleado no pescoço após procurar pela esposa na casa de Policial em Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem foi socorrido para o hospital João Paulo II na madrugada deste sábado (25/12), após ser baleado no pescoço em uma residência na rua Jerusalém, bairro Jardim Santana, zona Leste da capital.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, o dono da casa que é um Policial estava dormindo com a esposa, quando escutou o acusado alterado batendo no portão com um pedaço de madeira.

O homem chamava o nome da mulher, imaginando que ela estava dentro da residência. O policial desceu com arma em punho por precaução, em seguida, o acusado bastante alterado tentou invadir a casa.

O homem foi atingido com um tiro no pescoço, após tentar agredir o policial. Ferido, o homem foi colocado em um carro particular e socorrido para o pronto socorro.

A Polícia Militar esteve no local, e realizou o registro da ocorrência.

Fonte: Portal de Rondônia