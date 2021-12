Homem é autuado em flagrante após agredir mãe em posto de gasolina na Bahia; vídeo mostra momento

-------- Continua depois da Publicidade--------

Imagens mostram o momento em que homem bate na mulher e ela tenta sair do veículo. Suspeito é impedido de continuar agressões por homens que estavam no local.

Filho agride a mãe em posto de gasolina de Lauro de Freitas

Um homem foi autuado em flagrante após bater na mãe, na noite de quarta-feira (8), no bairro do Caji, em Lauro de Freitas, cidade que fica na região metropolitana de Salvador. O momento da agressão foi filmado por pessoas que estavam no local (Veja no vídeo acima).

As imagens mostram o momento em que o homem bate na mulher e ela tenta sair do veículo. O suspeito tenta impedir a saída, começa a agredi-la e é impedido de continuar com as agressões por homens que estavam no local.



Homem é autuado em flagrante após agredir mãe em posto de gasolina na Bahia — Foto: Reprodução / TV Bahia

A Polícia Militar informou que uma equipe do órgão esteve no local e que o homem é filho da mulher, informação confirmada pela Polícia Civil. Ainda segundo a PM, a vítima afirmou que o agressor usa remédio controlado.

Em nota, a Polícia Civil disse que o homem foi apresentado na 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal.

A audiência de custódia do suspeito aconteceu no final da manhã, mas até a última atualização desta reportagem, não havia informação sobre o resultado.