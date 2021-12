Homem é assassinado com tiro no rosto na zona rural de Sena Madureira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um crime bárbaro foi registrado na tarde deste domingo (19) na zona rural de Sena Madureira, mais precisamente no Ramal Mucuripe, região do Projeto Joaquim de Matos.

Um homem que até o presente momento não teve seu nome revelado, foi brutalmente assassinado com um tiro no rosto enquanto estava deitado em uma rede.

Tão logo tomou conhecimento do caso, a Polícia Militar através do 8° BPM se dirigiu ao local para iniciar as buscas ao suspeito, mas até o início da noite não obteve êxito.

O episódio sangrento que vitimou o colono causou comoção na comunidade rural em que residia, bem como assustou a população de Sena Madureira neste fim de semana.