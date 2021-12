Homem de 34 anos encontrado morto na Cadeia Pública de Vilhena já havia sobrevivido a grave acidente de moto na cidade

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ao apurar a identidade do homem de 34 anos que morreu dentro da Cadeia Pública de Vilhena na manhã desta quinta-feira, 23, o FOLHA DO SUL ON LINE descobriu que o apenado já havia sido preso em 2010, na cidade de Ji-Paraná, conduzindo uma motocicleta furtada.

Cleomar Ruiz de Olanda, hoje com 34 anos, chegou a ter sua prisão decretada pela justiça de Pimenta Bueno, após ser acusado de cometer um latrocínio naquela cidade, também em 2010. Pouco tempo depois, ele conseguiu fugir da cadeia.

De acordo com uma irmã de Cleomar, ouvida hoje por telefone pelo FOLHA DO SUL ON LINE, ele estava cumprindo pena em Rio Branco (AC), mas rompeu a tornozeleira eletrônica para vir atrás da família, que estava residindo em Vilhena.

No ano passado, após sofrer uma queda de moto em Vilhena, Ruiz sofreu traumatismo craniano e, quando a família apresentou seus documentos, para que ele fosse transferido para Cacoal, o mandado de prisão acabou sendo descoberto.

Após receber alta, Cleomar ficou na Casa de Detenção de Cacoal e, cinco meses atrás, foi transferido para a Cadeia Pública de Vilhena. A irmã explicou que o homicídio cometido por ele em Pimenta Bueno não foi para roubar, e sim por questões envolvendo drogas.

Ele pegou a moto da vítima, um homem, apenas para fugir, e deixou o veículo na estrada. Seus dois filhos moram na área rural de Chupinguaia.

Segundo informações obtidas pelo FOLHA DO SUL ON LINE, o detento vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos dias e chegou a ser hospitalizado. Hoje, ele foi encontrado morto na cela que ocupava sozinho, aparentemente de causas naturais.

O corpo do presidiário será submetido a autópsia.

