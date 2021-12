Homem conhecido como “Pará” morre executado por pistoleiros

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite da última segunda-feira (20), um homem conhecido como Pará, foi executado com tiros nas costas, cabeça, peito e abdomem por pistoleiros na rua Espigão, Comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. O Pará ainda tentou fugir dos pistoleiros, mas foi alcançado e não tiveram dó dele.

O extermínio aconteceu por volta das 21h50 e, segundo testemunhas, três pistoleiros teriam participado. Os pistoleiros teriam corrido atrás do homem e após derrubarem-no com o primeiro tiro, não foi perdoado e segundo as testemunhas, outros cinco tiros foram disparados contra ele.

Moradores ficaram em volta do corpo até a chegada da polícia

“Pará” tinha ligação com o tráfico de e de acordo com informações de moradores que não quiseram se identificar ele era membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Não restou nenhuma dúvida aos policiais da DEHS que o assassinato do referido elemento foi mais um acerto de contas entre traficantes de drogas que atuam na Comunidade Alfredo Nascimento.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) após o trabalho do perito criminal e a investigação de mais esta execução a tiros fica sob a responsabilidade da DEHS. Com informações do no Amazonas é assim.