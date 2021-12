Homem ateia fogo em supermercado de Governador Valadares (MG); veja o vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Suspeito entrou no estabelecimento com um balde contendo líquido inflamável, derramou no corredor de acesso do supermercado e ateou fogo.

A cena foi gravada pelas câmeras de segurança do supermercado.

Um homem ainda não identificado ateou fogo a um supermercado de Governador Valadares, na região Leste de Minas Gerais. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (30) e, segundo a Polícia Militar (PM), as informações ainda são preliminares porque o boletim de ocorrência ainda não foi finalizado.

Ainda conforme a PM, o que se sabe até o momento é que o homem entrou no estabelecimento comercial localizado na avenida JK carregando um balde contendo álcool inflamável. Em seguida, ele derramou todo o líquido no corredor de entrada do supermercado, riscou um fósforo e ateou fogo.

A cena foi gravada pelas câmeras de segurança do supermercado e também foi presenciada por pelo menos dois funcionários que estavam na entrada do estabelecimento e, ao perceberem o que o homem faria, saíram correndo para se proteger das chamas. Um outro homem, aparentemente um segurança, ainda tenta conter o autor, mas quando as chamas acenderam todos saíram correndo e o suspeito fugiu.

Segundo uma funcionária do Supermercado Coelho Diniz, nenhum empregado se feriu, mas uma operadora de caixa e uma embaladora passaram mal no momento do incêndio devido ao susto e foram atendidas e encaminhadas a um hospital da cidade. Uma delas estaria grávida. Também não houve danos ao estabelecimento, que já funciona normalmente.

Já o Corpo de Bombeiros informou que equipe da corporação esteve no local e controlou as chamas, mas não teve acesso às informações da ocorrência. Confirmou também que não houve vítimas