Homem arremessa namorada para fora do carro em movimento por causa de senha do celular

Apesar de toda a evolução tecnológica que o mundo disponibiliza, nem todo ser humano conseguiu evoluir no respeito a individualidade do outro.

Uma discussão por causa da senha de um celular por pouco não causa a morte de uma jovem estudante de 22 anos, que diz ter sido arremessada do carro do namorado em movimento por não ter fornecido a senha do próprio aparelho celular.

A cena externa ao que ocorreu dentro do veículo foi registrada por uma câmera de segurança. O fato ocorreu na Avenida Antônio da Rocha Viana, na madrugada do último domingo,26 em Rio Branco, capital do Acre.

As imagens captadas pelas câmeras mostram um veículo em movimento e uma mulher que cai do carro e fica desacordada no asfalto.

A jovem é a estudante Emely Juliana, de 22 anos, ao volante estava o namorado Lucas de Oliveira Bezerra, de 26 anos, denunciado por Emely como sendo a pessoa que a empurrou do carro em movimento, por ela não ter liberado a senha do aparelho, pois ele tinha interesse em saber o conteúdo de uma conversa da jovem.

Lucas é conhecido em Rio Branco, por ter criado o Movimento de Amor a Comunidade Carente – MACC, entidade sem fins lucrativos promove ações sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Após a queda da estudante, o motorista percorreu ainda alguns metros no carro e retornou para ajudar a jovem se levantar e seguiram em direção ao carro.

De acordo com informações a jovem foi levada para recebimento de atendimento médico, pois teria sofrido escoriações pelo corpo.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM, e também foi concedido medida protetiva em favor da vítima.

Lucas Bezerra, nega que tenha empurrado a namorada, e que ao contrário da alegação da jovem, ela que teria se jogado do veículo.