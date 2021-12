Homem-Aranha salta de trenzinho da alegria, enforca e derruba criança

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nas histórias em quadrinhos e no cinema, o Homem-Aranha é um super-herói, que defende os fracos e oprimidos de Nova York. E é cultuado pelas crianças. Mas em Teófilo Otoni, no leste de Minas, esse ‘super-herói’ teve um ataque de fúria, e ao contrário do verdadeiro Homem-Aranha, atacou uma criança de 12 anos.

O ataque aconteceu no domingo (12/12) e ainda repercute nas cidades do leste, por causa de um vídeo que mostra o Homem-Aranha Preto em uma atitude considerada pelos internautas, na maioria dos comentários, como abominável.

Ele saltou do trenzinho e partiu pra cima da criança que seguia, de bicicleta, a carreta colorida e iluminada. Agarrou o menino pelo pescoço, esganou e virou, num só golpe, derrubando a vítima e sua bicicleta.

A cena lamentável foi filmada por uma pessoa que estava dentro de um carro, com uma mulher ao volante e crianças pequenas no banco de passageiros. No vídeo, as crianças os passageiros adultos do carro se divertem, pensando se tratar de uma encenação. Mas quando a criança recebe o golpe, a mulher que está ao volante se desespera e grita: “Uh, gente! Tem criança aqui!”

Polícia

O ataque do Homem-Aranha foi parar na Polícia Militar, que ouviu os tios do garoto e o Homem-Aranha na base comunitária da PM da Praça Tiradentes, no Centro de Teófilo Otoni. Os tios do garoto contaram aos policiais que estavam dentro do trenzinho quando viram o homem com a roupa do super-herói enforcando o sobrinho.

Eles pularam do trenzinho e foram pra cima do Homem-Aranha, segundo eles, para impedir que o pior acontecesse. O Homem-Aranha se defendeu e disse aos policiais que estava trabalhando no trenzinho e que a criança, bicicleta, estava ‘pongando’ (pegando carona) na carroceria.

Ainda em sua defesa, o ‘super-herói’ disse que a criança foi advertida algumas vezes pelos seguranças para não pegar carona. Então, segundo relatou no Boletim de Ocorrências, ele saltou do trenzinho e esbarrou na criança.

O homem reclamou com os policiais que foi agredido pelo tio do garoto, que teria desferido um soco na sua testa e teria dito: “vou te matar”. Os policiais registraram no boletim que o homem tinha um hematoma na testa. Para finalizar a ocorrência, todos os envolvidos, menos a criança, que ficou na praça com sua tia, foram levados para o 19º Batalhão de Polícia Militar para a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO). Lavrado o TCO, todos foram liberados.

Empresa se manifesta

A empresa Trem Mineiro Diversões divulgou nota, que foi compartilhada nas redes sociais. Os donos do veículo dizsseram que o Homem-Aranha, o animador, ‘estava executando seu trabalho, ao perceber que um jovem ciclista seguia o trenzinho pela direita, paralelamente cercando os animadores, dificultando o trabalho dos mesmos’.

A nota informa que ‘o garoto foi advertido pela segurança várias vezes, mas não atendeu a ordenação, pois tais atitudes colocava em risco os colaboradores e o próprio ciclista, assim como acompanhamos um episódio fatal desse formato recentemente na cidade de Ipatinga. Assim, no calor do embalo, o colaborador tenta advertir o garoto de forma boçal – errônea- sucedendo o incidente’.

Segundo a empresa, o Homem-Aranha, seu funcionário, ‘sempre apresentou boa conduta, e também apresenta boas referências em outra empresa que presta serviços há mais de cinco anos, sempre com conduta virtuosa’.

Fonte: Correio Braziliense