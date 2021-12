Homem aplica contragolpe em criminoso via WhatsApp

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na segunda-feira (13), um homem, de 35 anos, recebeu uma mensagem no WhatsApp de alguém fingindo ser o seu tio. A pessoa solicitou uma transferência via Pix de R$ 2.432. Foi então que ele deu um contragolpe e pediu para que antes fosse feita uma recarga de R$ 10 em sua linha. As informações são do UOL.

“Já tinham avisado no grupo da família (de alguém se passando pelo tio) e na mesma hora chegou a mensagem. A ideia (do contragolpe) não é original minha, vi em algum grupo de WhatsApp ou no Instagram há algum tempo já.”

Para tentar enganá-lo, o golpista disse que estava com dificuldade para realizar um depósito por meio do aplicativo e, por isso, solicitou a transferência via Pix de R$ 2.432.

Como em algumas operadoras o uso do WhatsApp é limitado, o homem afirmou que precisava de recarga em sua linha de celular para conseguir ativar o seu pacote de dados móveis.



“Eu não pedi logo de cara. Mandei dois áudios para o golpista me mostrando preocupado com a situação e para passar mais ‘veracidade’ na minha versão. Disse que ia ajudar, mas que só conseguiria fazer de noite quando chegasse em casa, porque estava sem crédito no celular”, disse. “Sugeri que, se fosse urgente, ele poderia fazer a recarga no meu celular e eu adicionaria os R$ 10 no Pix”, completou.

O golpista aceitou e realizou a recarga. Na sequência, o rapaz agradeceu e foi bloqueado pelo criminoso