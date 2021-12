Homem acusado de estuprar idosa de 78 anos é preso

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem acusado de estuprar uma idosa de 78 anos foi preso na noite desta terça-feira (21/12). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito foi pego na QS 120, em Samambaia. O crime ocorreu em Taguatinga, no último dia 14 de dezembro.

A equipe do Grupo Tático Operacional da Polícia recebeu a informação sobre um estupro no dia do ocorrido. Os policiais receberam a informação de que o acusado costumava ser visto em Samambaia. Com isso, os militares começaram a fazer uma varredura na região.

A polícia foi ao local e deu início às buscas pelo suspeito, até conseguir localizá-lo próximo de uma escola. Ao ver os agentes, o homem tentou fugir, mas foi pego próximo à própria casa pelos policiais.

Na residência do suspeito, foi encontrado a bicicleta e as roupas usadas por ele no dia do crime. Ele foi encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).

O delegado do caso informou que o acusado apresentava uma lesão na mão compatível com os dados coletados no dia do crime onde, segundo relatos, ele chegou a agredir a vítima idosa.

Fonte: Correio Braziliense