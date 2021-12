Holanda anuncia lockdown no Natal e Ano-Novo para frear ômicron

-------- Continua depois da Publicidade--------

O primeiro-ministro da Holanda anunciou neste sábado (18) que o país entrará em lockdown a partir de amanhã, domingo (19). A medida busca frear o avanço da ômicron, nova variante de Covid-19 que tem feito com que o número de casos da doença saltem em diversos países.

As atividades não essenciais ficarão fechadas até o dia 14 de janeiro e as escolas até o dia 9 do mesmo mês. As autoridades holandesas também recomendaram que os encontros entre pessoas de lares diferentes se limitem a duas pessoas. Não está claro se a medida vale para as reuniões de Natal e Ano-Novo.

Outros países europeus também voltaram a adotar medidas mais rígidas para dimunir a disseminação do vírus. Na última terça-feira (14), o governo britânico voltou a exigir o uso de máscara na maior parte dos locais fechados e passou a exigir certificado de vacinação em certas ocasiões;

Já na França, Paris cancelou a queima de fogos durante o Ano-Novo.