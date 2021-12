Hipopótamos são diagnosticados com Covid-19 em zoológico da Bélgica

-------- Continua depois da Publicidade--------

Imani e Hermien não têm sintomas além do nariz escorrendo, mas ambos foram colocados em quarentena por precaução. Casos podem ser os primeiros da doença na espécie.



Foto mostra hipopótamos que tiveram resultado positivo para a Covid-19 no zoológico da Antuérpia, na Bélgica, em uma foto tirada no verão europeu de 2021. — Foto: Antwerp ZOO Society/Jonas Verhulst/Handout via Reuters

Os hipopótamos Imani e Hermien, que moram no zoológico da Antuérpia, na Bélgica, foram diagnosticados com Covid-19 no sábado (4), informou a agência de notícias Reuters. Os casos podem ser os primeiros da doença na espécie.

Os bichinhos não têm sintomas além de nariz escorrendo, mas, por precaução, foram colocados em quarentena. Imani tem 14 anos e Hermien, 41.

“Que eu saiba, esta é a primeira vez nesta espécie. Em todo o mundo, o vírus foi relatado principalmente em grandes símios e felinos”, disse o veterinário do zoológico, Francis Vercammen.

Já há casos de animais que foram infectados por humanos, como animais de estimação – incluindo gatos, cachorros e furões – e, em zoológicos, casos foram relatados em grandes felinos, lontras, primatas e hienas.

A doença também se espalhou em fazendas de visons e em animais selvagens, como veados.

O zoológico da Antuérpia está investigando as causas do contágio. Nenhum dos tratadores de animais aparentou ter, recentemente, sintomas da Covid-19 ou teve resultado positivo para o vírus, segundo o zoológico.

Cerca de 75% da população belga está totalmente vacinada contra a doença, segundo o “Our World in Data”, ligado à Universidade de Oxford.