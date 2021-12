Hip Hop acreano visita comunidade do Polo Belo Jardim

-------- Continua depois da Publicidade--------

O coletivo de Mcs BDR Crew esteve, neste último domingo, 12, na comunidade do Polo Belo Jardim, localizada na região do Segundo Distrito de Rio Branco, levando, por meio do Hip Hop, cultura, paz, alegria e uma atividade que, atualmente, é febre na internet, escolas, comunidades e nos municípios do Acre, as batalhas de rimas.

No local, batizado pela comunidade de BDU: Batalha da Usina, teve música, bingo beneficente e a atração principal foi o duelo de Mcs.

“Foi muito gratificante para eles, lá não tem nenhuma atividade cultural. Tudo foi realizado na frente da escola, em uma rua morta. Já tem uma nova data para outro duelo de Mcs e, dessa vez, vamos levar a dança, Dj e gincanas”, diz o Hip Hop acreano e organizador do evento Samyron.

Ainda segundo Samyron, esses eventos irão se tornar rotineiros e serão realizados pelo menos uma vez por mês, naquela comunidade.

“Estaremos de volta com duelos culturais e o Hip Hop em 2022, e vamos voltar com tudo, em todos os lugares da capital e do interior do estado, pois o Hip Hop organizado faz o diferencial”, finaliza.