Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul faz campanha para reativar cadastro de doadores

Com as festas de final de ano, o Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul passa a realizar campanhas visando reativar o cadastro de doadores que já estão há algum tempo sem fazer doação de sangue. Isso porque o banco de sangue não atende só a Maternidade, mas o Hospital do Juruá e municípios vizinhos.

“Nesse momento o nosso estoque de sangue conta com o sangue AB Negativo e AB Positivo. Na verdade os sangues B tipo AB estão com o estoque zerado. E a gente aproveita pra convidar a população pra fazer doações de sangue pois esse é um período de festas e imprevistos acontecem e é bom termos o estoque garantindo para caso alguém precise de sangue”, relatou o Gerente de Assistência, Gilliard.

Devido a pandemia houve uma queda de doadores de sangue porque existe um critério para as pessoas que pegaram Covid para fazer a doação. “Se a pessoa foi hospitalizada por conta da Covid, ela precisa esperar por 30 dias”.

O gerente ainda salienta que pra quem ainda não é doador e deseja ser, é necessário estar bem de saúde, pesar mais que 5 kg, não ter ingerido bebidas alcoólicas e se for menor, precisa estar acompanhado do responsável.