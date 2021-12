-------- Continua depois da Publicidade--------

Guilherme Leicam passou pelo procedimento de harmonização facial Full Face, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O ator fez preenchimento na mandíbula, malar, nariz, orelhas, queixo e têmpora, além da aplicação de toxina botulínica no rosto todo.

No perfil de Instagram, o cirurgião dentista Igor Alves mostrou o resultado do trabalho no artista.