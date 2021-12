Guarda aponta arma para pessoas que contestavam violência em abordagem contra homem negro; Video

O g1 Paraná conversou com uma das testemunhas, uma mulher de 26 anos que pediu para não ser identificada. Ela disse que um dos guardas municipais estava com o joelho em cima do pescoço do homem.

Conforme o vídeo avança, é possível ver mais guardas chegando ao local, incluindo policiais militares. Segundo a prefeitura, durante abordagens da guarda, é protocolar que agentes peçam reforço nas operações.